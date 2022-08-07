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07.08.2022  15:20   Рита Парфенова

У Харькові чоловік переносив наркотики в банці з фарбою (фото)

Патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, мав з собою заборонені речовини.

Новини Харкова: чоловік переносив наркотики в банці з фарбою

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, ввечері 6 серпня на вулиці Архітекторів патрульні помітили підозрілого чоловіка. Він ніс в руках картонну коробку та постійно оглядався.

Побачивши правоохоронців, громадянин почав втікати. Поліцейські одразу його наздогнали та зробили зовнішню перевірку.

Під час бесіди з патрульними чоловік помітно нервував. Згодом він повідомив, що в коробці лежить банка з фарбою, у якій лежить поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною вагою 100 грамів.

Новини Харкова: чоловік переносив наркотики в банці з фарбою Новини Харкова: чоловік переносив наркотики в банці з фарбою

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Нагадаємо, за добу харківські патрульні виявили 20 осіб, які мали з собою наркотичні речовини.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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