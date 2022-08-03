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03.08.2022  15:32   Дмитрий Колоней

У Харкові за добу зловили десятки людей із наркотиками (фото)

Любителі заборонених препаратів затримали на вулицях Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці щоденно борються з поширення наркотиків серед населення.Так, за минулі дні харківські патрульні виявили 20 осіб, які мали з собою наркотичні речовини.
 
 
Патрульні нагадують, якщо ви стали очевидцем того, як підозрілі громадяни щось довго прикопують чи шукають у незвичайному місці (дитячий майданчик, клумба біля багатоповерхівки тощо), одразу зателефонуйте на лінію 102 та надайте опис ймовірних правопорушників.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
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