03.08.2022 15:32 Дмитрий Колоней

У Харкові за добу зловили десятки людей із наркотиками (фото)

Любителі заборонених препаратів затримали на вулицях Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці щоденно борються з поширення наркотиків серед населення.Так, за минулі дні харківські патрульні виявили 20 осіб, які мали з собою наркотичні речовини.

Патрульні нагадують, якщо ви стали очевидцем того, як підозрілі громадяни щось довго прикопують чи шукають у незвичайному місці (дитячий майданчик, клумба біля багатоповерхівки тощо), одразу зателефонуйте на лінію 102 та надайте опис ймовірних правопорушників.