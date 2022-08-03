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03.08.2022  15:36   Віталій Хінєвіч

Стало відомо про стан здоров'я потерпілим внаслідок обстрілу Чугуєва 3 серпня

Окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області.

Чугуїв
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що вдень 3 серпня окупанти обстріляли місто Чугуїв із РСЗВ.
 
Внаслідок влучення ворожого снаряда до житлового п'ятиповерхового будинку одна людина загинула, двоє отримали поранення.
 
 «Серед постраждалих є громадяни російської федерації: загинув 70-річний чоловік, вибухову травму та осколкові поранення отримала 53-річна жінка. Також поранень зазнала 49-річна місцева мешканка. Стан постраждалих середній»,- зазначили у ХОВА.
 
Нагадаємо, 3 серпня о 12.50 окупанти обстріляли Чугуїв.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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