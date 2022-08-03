03.08.2022 14:19 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Чугуїв

Російські військові завдали удару по місту Чугуїв Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Повідомляється, що 3 серпня о 12.50 окупанти обстріляли Чугуєв. За попередньою інформацією, обстріл відбувався з РСЗВ «Ураган».

В результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Чоловік, який загинув під час обстрілу, перебував у себе вдома.

Крім цього наголошується, що загиблий та один поранений є громадянами росії.

Нагадаємо, ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.