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03.08.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

Скільки шкіл в Україні готові до нового навчального року в режимі офлайн

Спостерігається тенденція повернення школярів із-за кордону.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Коррспондент.net.
 
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в країні готові 30% навчальних закладів до нового навчального року у режимі офлайн.
 
"30% - звичайно, занадто мало, але сподіваюся, що на кінець серпня ми матимемо більш оптимістичну цифру", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
 
Крім цього зазначається, що за кордоном зараз перебуває 641 тисяча українських школярів.
 
"У нас, орієнтовно, було 4 млн. 200 тис. учасників освітнього процесу, а саме учнів у закладах загальної середньої освіти. За кордоном на сьогодні перебуває 641 тис., за нашими підрахунками", - сказав Шкарлет.
 
Нагадаємо, у Харкові проходить конкурс дитячого малюнку.
 
Источник:   Коррспондент.net
 Тэги:  образование
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