03.08.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Скільки шкіл в Україні готові до нового навчального року в режимі офлайн

Спостерігається тенденція повернення школярів із-за кордону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Коррспондент.net.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в країні готові 30% навчальних закладів до нового навчального року у режимі офлайн.

"30% - звичайно, занадто мало, але сподіваюся, що на кінець серпня ми матимемо більш оптимістичну цифру", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Крім цього зазначається, що за кордоном зараз перебуває 641 тисяча українських школярів.

"У нас, орієнтовно, було 4 млн. 200 тис. учасників освітнього процесу, а саме учнів у закладах загальної середньої освіти. За кордоном на сьогодні перебуває 641 тис., за нашими підрахунками", - сказав Шкарлет.