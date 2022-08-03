03.08.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Українцям затвердили виплати у ще одній державі Європи

Виплата біженцям буде сягати 400 євро на людину.



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Яеповідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на TRAVEL РБК-Україна протягом 6 місяців українцям в Іспанії будут виплачувати фінансову допомогу.

Отримати грошові виплати зможуть дорослі та неповнолітні українці, які виїхали до цієї країни через війну.

Хто має право на допомогу та скільки виплачують

Розмір виплат для біженців, які отримати тимчасовий прихисток в Іспанії, складає 400 євро на кожного дорослого і 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.

Щоб отримати кошти від Іспанії, українські біженці мають відповідати наступним критеріям:

мають статус тимчасового захисту в Іспанії;

не перебувають на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримують від них гроші (Червоний Хрест, Карітас тощо).

мають прописку;

не отримують доходу.

Як українцям отримати виплату в Іспанії

зареєструватись на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті обирати розділ “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) або зателефонувати за номерами 915412530/901106570.

З додатковими питаннями щодо отримання допомоги біженцям можна звертатись в Oficians de la Seguridad Social.