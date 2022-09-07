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07.09.2022  21:58   Дмитро Колонєй

Закінчується час подачі документів на велику виплату: хто має право на гроші

За яких умов можуть отримати та як подати заяву на отримання 18 000 гривень.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на РБК-Україна, програма "Vidnova Fellowship Ukraine" спільно із громадською організацією "Інша Освіта" передбачає виплати по 18 тисяч гривень з 1 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року 
біженцям, які до війни займалися в Україні певною діяльністю, щоб вони змогли відновити її після повернення з однієї з європейських країн.

Кому виділятимуть гроші

  • активісти, лідери, менеджери некомерційної громадської організації, благодійної організації чи волонтерської/ініціативної групи;
  • культурні менеджери;
  • художники, учасники мистецької групи;
  • соціальні підприємці чи ті, хто працює над суспільно важливими стартапами;
  • ті, хто був змушений виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, однак цієї осені хоче повернутися до України;
  • ті, хто планує надалі створювати додану вартість у своєму секторі та культивувати досвід, привезений з-за кордону;
  • ті, хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хоче займатися, повернувшись до України.
  • потребує кола нових партнерів та однодумців в Україні, які розуміють досвід вимушеної міграції.

Для участі у програмі та виплати стипендії з індивідуальної підтримки шукають людей із таких секторів:

  • культурний менеджмент
  • художні проекти
  • неформальна освіта
  • соціальні інновації та соціальне підприємництво
  • захист прав людини
  • медіа
  • екологія та охорона навколишнього середовища

Для участі у програмі потрібно заповнити заявку до 10 вересня 2022 року.

 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  выплата беженцам, заявление, украина, впл
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