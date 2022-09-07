07.09.2022 21:58 Дмитро Колонєй

Закінчується час подачі документів на велику виплату: хто має право на гроші

За яких умов можуть отримати та як подати заяву на отримання 18 000 гривень.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на РБК-Україна, програма "Vidnova Fellowship Ukraine" спільно із громадською організацією "Інша Освіта" передбачає виплати по 18 тисяч гривень з 1 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року

біженцям, які до війни займалися в Україні певною діяльністю, щоб вони змогли відновити її після повернення з однієї з європейських країн.

Кому виділятимуть гроші

активісти, лідери, менеджери некомерційної громадської організації, благодійної організації чи волонтерської/ініціативної групи;

культурні менеджери;

художники, учасники мистецької групи;

соціальні підприємці чи ті, хто працює над суспільно важливими стартапами;

ті, хто був змушений виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, однак цієї осені хоче повернутися до України;

ті, хто планує надалі створювати додану вартість у своєму секторі та культивувати досвід, привезений з-за кордону;

ті, хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хоче займатися, повернувшись до України.

потребує кола нових партнерів та однодумців в Україні, які розуміють досвід вимушеної міграції.

Для участі у програмі та виплати стипендії з індивідуальної підтримки шукають людей із таких секторів:

культурний менеджмент

художні проекти

неформальна освіта

соціальні інновації та соціальне підприємництво

захист прав людини

медіа

екологія та охорона навколишнього середовища

Для участі у програмі потрібно заповнити заявку до 10 вересня 2022 року.