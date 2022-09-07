07.09.2022 21:58 Дмитро Колонєй
Закінчується час подачі документів на велику виплату: хто має право на гроші
За яких умов можуть отримати та як подати заяву на отримання 18 000 гривень.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на РБК-Україна, програма "Vidnova Fellowship Ukraine" спільно із громадською організацією "Інша Освіта" передбачає виплати по 18 тисяч гривень з 1 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року
біженцям, які до війни займалися в Україні певною діяльністю, щоб вони змогли відновити її після повернення з однієї з європейських країн.
Кому виділятимуть гроші
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активісти, лідери, менеджери некомерційної громадської організації, благодійної організації чи волонтерської/ініціативної групи;
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культурні менеджери;
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художники, учасники мистецької групи;
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соціальні підприємці чи ті, хто працює над суспільно важливими стартапами;
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ті, хто був змушений виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, однак цієї осені хоче повернутися до України;
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ті, хто планує надалі створювати додану вартість у своєму секторі та культивувати досвід, привезений з-за кордону;
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ті, хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хоче займатися, повернувшись до України.
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потребує кола нових партнерів та однодумців в Україні, які розуміють досвід вимушеної міграції.
Для участі у програмі та виплати стипендії з індивідуальної підтримки шукають людей із таких секторів:
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культурний менеджмент
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художні проекти
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неформальна освіта
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соціальні інновації та соціальне підприємництво
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захист прав людини
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медіа
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екологія та охорона навколишнього середовища
Для участі у програмі потрібно заповнити заявку до 10 вересня 2022 року.
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