05.09.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Невиплачена допомога: повторні заяви переселенців повинні прийматися службами

Органи соцзахисту зобов’язані приймати усі повторні заяви від ВПО на допомогу.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОГА , згідно частина ВПО, які намагалися оформити допомогу через Дію до 30 квітня, так її й не отримали.

Тепер вони можуть подати повторну заяву в зручний для себе спосіб: або особисто звернутись до органу соцзахисту, або надіслати заяву поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини цю повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога.

«Жодна людина не повинна залишитись без державної допомоги, якщо вона має на неї право!», – наголосила Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також нагадаємо, що для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов'язковою. Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в розгляді заяв.

Якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, звертайтесь до Мінреінтеграції за номерами:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.