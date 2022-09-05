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05.09.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Невиплачена допомога: повторні заяви переселенців повинні прийматися службами

Органи соцзахисту зобов’язані приймати усі повторні заяви від ВПО на допомогу.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОГА , згідно  частина ВПО, які намагалися оформити допомогу через Дію до 30 квітня, так її й не отримали.
 
Тепер вони можуть подати повторну заяву в зручний для себе спосіб: або особисто звернутись до органу соцзахисту, або надіслати заяву поштою.
 
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини цю повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
 
Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога.
 
«Жодна людина не повинна залишитись без державної допомоги, якщо вона має на неї право!», – наголосила Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
 
Також нагадаємо, що для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов'язковою. Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в розгляді заяв.
 
Якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, звертайтесь до Мінреінтеграції за номерами:
 
  • 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
  • +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;
  • +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.
Тэги:  выплата беженцам, заявление, украина, впл
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