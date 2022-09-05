05.09.2022 18:34 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова вивозять мусор з небезпечних районів

Про це поінформували у КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», робітники підприємства вивозить сміття з вулиць, що межують з промисловою зоною Харкова, попри часті обстріли.

Працівники КП «КВБО» наводять лад на вул. Роганській та вул. Миру, що межують із пр. Героїв Харкова, за яким і тягнеться промзона. Лише за три літні місяці з двох вулиць вивезли понад 7,1 тис. куб. м ТПВ. Робітники прибирають побутові відходи з територій біля приватних та багатоповерхових будинків. Щодня звідти вивозиться 77,9 куб. м сміття, для збирання якого встановлено 82 контейнери.

Зараз на цьому маршруті працює один із найдосвідченіших екіпажів із 5-річним досвідом роботи у складі водія Андрія Нікітіна та вантажників Анатолія Крижанського та Олександра Пазинича.

«Кожен із них працював на маршруті в моменти обстрілу мікрорайону і наступного дня знову виконував свої обов'язки щодо збереження чистоти у місті», - зазначили у КВПВ.

Заступник директора з експлуатації КП «КВПВ» Олександр Шепітько підкреслив, що, незважаючи на небезпеку та складний проїзд до місць збору сміття через пошкоджені обстрілами дороги та гілки, що впали, робітники продовжують сумлінно виконувати свої обов'язки перед харків'янами.

Нагадаємо, що підприємство просить харків'ян оплачувати послуги щодо поводження з побутовими відходами.