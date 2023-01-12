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12.01.2023  17:31   Дмитро Колонєй

У посиленому режимі роботи провели період свят комунальники Харкова. Фото

Десятки тисяч кубометрів сміття вивезено з Харкова.


У посиленому режимі роботи провели період свят комунальники Харкова. Фото
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», бригади підприємства за тиждень з 5 по 11 січня 2023 року вивезли 38,3 тис. куб. м відходів: 
 
  • 32,1 тис. куб. м ТПВ
  • 6,2 тис. куб. м великогабаритних відходів.
 
Відпрацювали у посиленому режимі період свят комунальники Харкова
 
 
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що підприємство виходить з посиленого режиму роботи святкових днів та входить у звичайний. Віддічив харків'янам за своєчасну оплату послуг, він нагадав про необхідність дотримання правил паркування, аби машини містян не заважали під'їзду спецтранспорту до сміттєвих контейнерів. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про комунальників Харкова, які щоденно виконують сотні заявок по відновленню водоводів.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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