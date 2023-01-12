12.01.2023 17:31 Дмитро Колонєй

У посиленому режимі роботи провели період свят комунальники Харкова. Фото

Десятки тисяч кубометрів сміття вивезено з Харкова.



У посиленому режимі роботи провели період свят комунальники Харкова. Фото



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», бригади підприємства за тиждень з 5 по 11 січня 2023 року вивезли 38,3 тис. куб. м відходів:

32,1 тис. куб. м ТПВ

6,2 тис. куб. м великогабаритних відходів.

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Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що підприємство виходить з посиленого режиму роботи святкових днів та входить у звичайний. Віддічив харків'янам за своєчасну оплату послуг, він нагадав про необхідність дотримання правил паркування, аби машини містян не заважали під'їзду спецтранспорту до сміттєвих контейнерів.

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