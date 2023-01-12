12.01.2023 17:31 Дмитро Колонєй
У посиленому режимі роботи провели період свят комунальники Харкова. Фото
Десятки тисяч кубометрів сміття вивезено з Харкова.
У посиленому режимі роботи провели період свят комунальники Харкова. Фото
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», бригади підприємства за тиждень з 5 по 11 січня 2023 року вивезли 38,3 тис. куб. м відходів:
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32,1 тис. куб. м ТПВ
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6,2 тис. куб. м великогабаритних відходів.
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що підприємство виходить з посиленого режиму роботи святкових днів та входить у звичайний. Віддічив харків'янам за своєчасну оплату послуг, він нагадав про необхідність дотримання правил паркування, аби машини містян не заважали під'їзду спецтранспорту до сміттєвих контейнерів.
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