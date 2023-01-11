11.01.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Фахівці оглянули 700 кілометрів пошкоджених ворогом газопроводів Харківської області

Огляд пошкоджених газових мереж відбувався за допомогою мобільної лабораторії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Харківські газовики продіагностували інфраструктуру після обстрілів та руйнувань за допомогою мобільної лабораторії, яка оснащена обладнанням французької компанії Gazomat.

Для оперативної відбудови пошкоджених ворогом комунікацій, визначення місць витоків газу на підземних мережах мобільна лабораторія обстежила близько 700 км газогонів у Харкові та деокупованих селищах Харківського району.

Лише дві такі лабораторії обстежили понад 300 км газопроводів Харкова за 10 днів – проаналізували їх на наявність пошкоджень та витоків газу довкола всього міста. У Харківському районі мобільна лабораторія, розташована на базі АТ «Харківгаз», виявила дев’ять ретельно-прихованих витоків газу на перебитих мережах. Це дозволило фахівцям АТ «Харківміськгаз» та АТ «Харківгаз» відновити стабільну роботу газової системи у стислі терміни.

Варто зазначити що, мобільна лабораторія - це автомобілі, що призначені для пошуку витоків газу на підземних та надземних газопроводах на швидкості до 40 км на годину. На їхніх бамперах є вісім датчиків, які здатні виявити найменшу концентрацію метану на відстані 8-ми метрів від авто.

Спеціальна програма фіксує на карті ймовірне місце пошкодження труби та сповіщає про це сигналом. Якщо витік підтвердився, спеціаліст ручним детектором встановлює його точне місце та викликає аварійну бригаду.



