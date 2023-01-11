11.01.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

У мешканця Харківської області знайшли 2 кілограми пороху

Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку 45-річного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Повідомляється, що 9 січня у селищі міського типу Чкаловське, поліцейські провели обшук у домоволодінні 45-річного мешканця Харківської області.

У результаті проведених дій, були вилучені запчастини до трансформатору, викрадення яких було скоєно напередодні. Крім цього, було знайдено та вилучено приблизно 2 кілограми пороху, які громадянин старанно ховав.

За вказаними фактами відкрито два кримінальних провадження за статтями 185 (Крадіжка) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України, а вилучені речові докази направлені для проведення експертизи.

Нагадаємо, від уламків ворожих снарядів у Харкові загинув пес



