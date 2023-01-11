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11.01.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

Від уламків ворожих снарядів у Харкові загинув пес

Окупанти 10 січня обстріляли Харків з РСЗВ «Смерч».

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Сергій Болвінов повідомив, що на місцях двох вибухів знайдено хвостові частини РСЗВ «Смерч».
 
Правоохоронці продовжують знаходити уламки у великому радіусі від місця «прильоту». Наприклад, блок стабілізатора снаряда було знайдено біля станції метро «Київська».
 
Також встановлено, що одним із уламків було вбито пса, який знаходився на території приватного домоволодіння.
 
Правоохоронці продовжують фіксувати та збирати докази злочинів окупантів.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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