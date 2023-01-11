    
Главная Новини Харкова ЖКГ Аварийні відключення електроенергії: на Харківщині критично перевищені ліміти споживання
11.01.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Аварийні відключення електроенергії: на Харківщині критично перевищені ліміти споживання

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
У компанії повідомили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.
 
«В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.
 
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії»,- зазначили в «Укренерго».
 
Нагадаємо, у Харкові пропонують увіковічнити героїчну працю комунальників, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, харьков, отключение света
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 ЖКГ Фахівці оглянули 700 кілометрів пошкоджених ворогом газопроводів Харківської області 11.01 ЖКГ У житловому районі Харкова усунули аварію на водоводі 10.01 ЖКГ У житловому районі Харкова комунальники усувають аварію на водоводі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 