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11.01.2023  11:18   Євген Клочко

Росіяни вночі поцілили в склад із піротехнікою в Харкові: наслідки масштабної пожежі. Фоторепортаж

10 січня близько 23:00 російські окупанти обстріляли Киівський район Харківа з РСЗВ "Смерч".

Наслідки пожежі на складі з піротехнікою в Харкові. Фоторепортаж

ФОТО: Василь Голосний/РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС, одна з ракет влучила в складську будівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м. Також стало відомо, що одним із уламків снаряду було вбито пса, який знаходився на території приватного домоволодіння.

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Тэги:  харьков, пиротехника, обстрел, пожар
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