Росіяни вночі поцілили в склад із піротехнікою в Харкові: наслідки масштабної пожежі. Фоторепортаж

10 січня близько 23:00 російські окупанти обстріляли Киівський район Харківа з РСЗВ "Смерч".
ФОТО: Василь Голосний/РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС, одна з ракет влучила в складську будівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м. Також стало відомо, що одним із уламків снаряду було вбито пса, який знаходився на території приватного домоволодіння.
Зірки на чільне місце ставлять конкретність і прагматизм. Беручися за справу, подумайте, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. Може, й братися за нього не варто?
11 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Щороку 11 січня відзначається Всесвітній день дякую.
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