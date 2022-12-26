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26.12.2022  21:19   Дмитро Колонєй

Заборонено використовувати петарди та салюти на Новий рік: що загрожує порушникам

На цих новорічних святах неможна застосовувати піротехніку.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на слова заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в ефірі єдиного марафону новин, військові адміністрації у більшості областей вже ухвалили рішення про заборону використання піротехніки.   На його думку, на подібну заборону незабаром варто чекати практично по всій країні.
 
Білошицький зазначив, що використання піротехніки в Україні прирівнюватимуть до дрібного хуліганства, а відповідальних затримуватимуть та каратимуть відповідно до положень статті.
 
"Зараз не той час, щоб використовувати подібні вироби", — сказав він і додав, що людям варто задуматися про доцільність покупки піротехніки, оскільки використовувати її не буде законної можливості.
 
Варто зазначити, що відповідно до положень законодавства України за дрібне хуліганство може загрожувати:
 
  • штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 гривень);
  • громадські роботи терміном від сорока до шістдесяти годин;
  • виправні роботи терміном від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку;
  • адміністративний арешт терміном до п’ятнадцяти діб.
 
Як повідомлялося раніше, цього року свята відбуватимуться з урахуванням особливостей воєнного стану. Тобто, крім заборони на піротехніку, треба також врахувати особливості комендантської години, яку ніхто скасовувати не буде.
 
Источник:   Тelegraf
 Тэги:  новый год, запрет, украина, пиротехника
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