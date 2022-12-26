26.12.2022 21:00 Дмитро Колонєй
В Україні значно скоротиться населення у 2023 році: прогноз експерта
На зменшення народонаселення країни вплинуть декілька факторів. ВСВІТІ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ВСВІТІ, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академіка НАН України Елли Лібанової на зменшення населення вплине низка факторів:
Війна
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За словами експертки, втрати населення через війну катастрофічні. Е.Лібанова зазначила, що поки триває війна, Україна втрачає людей через надмірну смертність. Це не лише загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, відсутність медичної допомоги.
Падіння народжуванності
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Фахівець заначає, що у 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності, і є ризики, що до кінця десятиліття населення України скоротиться до 35 мільйонів.
«Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути», – заявила екпертка.
Міграція
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«Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди», – підсумувала вона.
За даними Інституту демографії, наразі в Україні проживає близько 34-35 мільйонів людей.
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