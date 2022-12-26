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26.12.2022  21:00   Дмитро Колонєй

В Україні значно скоротиться населення у 2023 році: прогноз експерта

На зменшення народонаселення країни вплинуть декілька факторів. ВСВІТІ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  ВСВІТІ, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академіка НАН України Елли Лібанової на зменшення населення вплине низка факторів:  
 

Війна

  • За словами експертки, втрати населення через війну катастрофічні. Е.Лібанова зазначила, що поки триває війна, Україна втрачає людей через надмірну смертність. Це не лише загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, відсутність медичної допомоги.
 

Падіння народжуванності

 
  • Фахівець заначає, що у 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності, і є ризики, що до кінця десятиліття населення України скоротиться до 35 мільйонів. 
 
«Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути», – заявила екпертка.
 

Міграція

 
  • «Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди», – підсумувала вона.
 
За даними Інституту демографії, наразі в Україні проживає близько 34-35 мільйонів людей.
 
 
Источник:   ВСВІТІ
 Тэги:  прогноз, население, украина
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