26.12.2022 21:00 Дмитро Колонєй

В Україні значно скоротиться населення у 2023 році: прогноз експерта

На зменшення народонаселення країни вплинуть декілька факторів. ВСВІТІ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ВСВІТІ, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академіка НАН України Елли Лібанової на зменшення населення вплине низка факторів:

Війна

За словами експертки, втрати населення через війну катастрофічні. Е.Лібанова зазначила, що поки триває війна, Україна втрачає людей через надмірну смертність. Це не лише загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, відсутність медичної допомоги.

Падіння народжуванності

Фахівець заначає, що у 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності, і є ризики, що до кінця десятиліття населення України скоротиться до 35 мільйонів.

«Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути», – заявила екпертка.

Міграція

«Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди», – підсумувала вона.

За даними Інституту демографії, наразі в Україні проживає близько 34-35 мільйонів людей.