Яким буде курс долара найближчим часом і в 2023-му році: прогноз експерта

Курс долара в Україні в 2023 році буде більш-менш стабільним.
Такий прогноз зробив фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман, назвавши ряд факторів, які впливають на вартість валюти, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Обозреватель».
За його словами, обсяг міжнародних резервів вже перевищив довоєнний рівень ($27,9 млрд).
«У короткостроковій перспективі ризики девальвації, на мою думку, низькі, наскільки це можливо в умовах війни». - спрогнозував експерт.
Визначальними факторами, які позитивно впливають на валюту, Фурман назвав:
ритмічність надходження міжнародної допомоги у вересні-грудні
домовленості вищого політичного керівництва нашої держави з Євросоюзом, США на наступний рік.
«Я дуже сподіваюся, що у нас буде нова програма з МВФ, і ми зможемо профінансувати наш дефіцит державного бюджету ($38 млрд) повною мірою без участі Нацбанку в монетизації», - додав економіст.
Нагадаємо, США виділять понад 45 млрд дол. військової та гуманітарної допомоги для України.
Комментариев: 0
Виконувати поточну роботу сьогодні значно легше. Скористайтеся цим, щоб розгребти завали, на які вам не вистачить і тижня.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Після найдовшої ночі року в Україні святкується День енергетика.
влажность:
давление:
ветер: