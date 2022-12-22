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22.12.2022  14:01   Рита Парфенова

Яким буде курс долара найближчим часом і в 2023-му році: прогноз експерта

Курс долара в Україні в 2023 році буде більш-менш стабільним.

доллар гривна

Такий прогноз зробив фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман, назвавши ряд факторів, які впливають на вартість валюти, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Обозреватель».

За його словами, обсяг міжнародних резервів вже перевищив довоєнний рівень ($27,9 млрд).

«У короткостроковій перспективі ризики девальвації, на мою думку, низькі, наскільки це можливо в умовах війни». - спрогнозував експерт.

Визначальними факторами, які позитивно впливають на валюту, Фурман назвав:
ритмічність надходження міжнародної допомоги у вересні-грудні
домовленості вищого політичного керівництва нашої держави з Євросоюзом, США на наступний рік.

«Я дуже сподіваюся, що у нас буде нова програма з МВФ, і ми зможемо профінансувати наш дефіцит державного бюджету ($38 млрд) повною мірою без участі Нацбанку в монетизації», - додав економіст.

Нагадаємо, США виділять понад 45 млрд дол. військової та гуманітарної допомоги для України.

Источник:   Обозреватель
 Тэги:  курс доллара, валюта
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