22.12.2022 14:01 Рита Парфенова

Яким буде курс долара найближчим часом і в 2023-му році: прогноз експерта

Курс долара в Україні в 2023 році буде більш-менш стабільним.

Такий прогноз зробив фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман, назвавши ряд факторів, які впливають на вартість валюти, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Обозреватель».



За його словами, обсяг міжнародних резервів вже перевищив довоєнний рівень ($27,9 млрд).



«У короткостроковій перспективі ризики девальвації, на мою думку, низькі, наскільки це можливо в умовах війни». - спрогнозував експерт.



Визначальними факторами, які позитивно впливають на валюту, Фурман назвав:

ритмічність надходження міжнародної допомоги у вересні-грудні

домовленості вищого політичного керівництва нашої держави з Євросоюзом, США на наступний рік.



«Я дуже сподіваюся, що у нас буде нова програма з МВФ, і ми зможемо профінансувати наш дефіцит державного бюджету ($38 млрд) повною мірою без участі Нацбанку в монетизації», - додав економіст.

Нагадаємо, США виділять понад 45 млрд дол. військової та гуманітарної допомоги для України.