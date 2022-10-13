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13.10.2022  16:36   Дмитро Колонєй

Обстріл агресора міг знеціінити гривню

Про розповів фінансовий експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Telegraf, за словами економічного експерта Олексія Куща, ракетна атака по Україні 10 - 11 жовтня 2022 року могла б тимчасово, але серйозно знецінити гривню.
 
На міжбанківському валютному ринку завжди був сильний психологічний фактор, оскільки безготівковий курс легко качати в режимі електронних торгів. Після міжбанком зростають курси зазвичай у обмінниках і чорному ринку валют.
 
"Зараз у банків понад 250 млрд грн вільної ліквідності. Якби міжбанк працював — значна частина цих коштів була б уже там. Масований обстріл України російськими ракетами, загроза енергетичного блекауту — і курс на міжбанку вже відлетів би за 50 гривень", — наголошує своїй сторінці у соцмережах експерт.
 
Цьому сприяли б 250 млрд грн, які є у банків і могли б опинитися на міжбанківському валютному ринку. А їх використання для гри на курсі валют різко обвалили б гривню на тлі загроз окупантів критичній інфраструктурі України.
 
Проте фіксований курс долара до гривні не дав цим спекуляціям розвинутись, а міжнародна фінансова допомога допомагає НБУ своїми інтервенціями стабілізувати фіксований курс.
 
Источник:   Telegraf
 Тэги:  обстрел, курс доллара, украина, агрессия россии
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