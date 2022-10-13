13.10.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відновлюють електропостачання

Для 10 000 споживачів відновлено електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України.

Повідомляється, що світло також з’явиться і на Ізюмському хлібзаводі. Це дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих мешканців.

Роботи з підключення абонентів триватимуть впродовж двох тижнів і всі мешканці міста отримають електрику.

«Практично повністю відновлено живлення у Балаклії – світло мають 15 000 споживачів. У Куп’янську світло вже є у 4 000 мешканців. Наші енергетики тримають свій фронт та працюють зараз по всій Україні. Нас не залякати російськими ракетами, бо ми будуємо, а не руйнуємо!»,- зазначив Кирило Тимошенко.