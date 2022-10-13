    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Ізюмі відновлюють електропостачання
13.10.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відновлюють електропостачання

Для 10 000 споживачів відновлено електропостачання.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України.
 
Повідомляється, що світло також з’явиться і на Ізюмському хлібзаводі. Це дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих мешканців.
 
Роботи з підключення абонентів триватимуть впродовж двох тижнів і всі мешканці міста отримають електрику.
 
«Практично повністю відновлено живлення у Балаклії – світло мають 15 000 споживачів. У Куп’янську світло вже є у 4 000 мешканців. Наші енергетики тримають свій фронт та працюють зараз по всій Україні. Нас не залякати російськими ракетами, бо ми будуємо, а не руйнуємо!»,- зазначив Кирило Тимошенко.
 
Нагадаємо, фахівці «Укренерго» стабілізували електропостачання по всій країні.
 
Источник:   Кирило Тимошенко
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 ЖКГ Фахівці «Укренерго» стабілізували електропостачання по всій країні 13.10 ЖКГ Харківські комунальники усунули 14 пошкоджень на водоводах 12.10 ЖКГ Аварійне відключення електрики в Україні: як і коли це відбувається
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 