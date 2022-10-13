13.10.2022 16:57 Дмитро Колонєй

Про це розповів директор КП "Міськелектротранссервис" Харкова Владислав Васенко.

Стало відомо в якій мірі безпечні та скільки коштують зупинки-укриття у Харкові

Щодо ціниу харківського проекту можна судити порівняно.

1) Тонна бетону в харківських зупинках

від місцевої компанії коштувала 10 800 грн. Компанії інших міст, для порівняння, пропонували ціни вище:

13 000 грн (Бориспіль),

16 500 грн (Дніпро).

В Одесі вартість дорівнювала 8600, товщина стін запропонованого проекту була надто маленькою (250 мм), щоб наблизити харків'ян до слова "безпека".

2) Порівняння за ціною квадратного метра.

Для Харкова - 24 470 грн.

Пропозиції інших міст варіювалися в ціновій політиці від 33 000 грн до майже 62 000

3) Ціна захисту однієї людини.

Для нашого міста сума дорівнювала 31 000 грн.

Ціни конкурентних кімнат знаходилися в діапазоні від 33 000 до 51 000 грн.

«Навіть якщо не брати до уваги питання якості, місткості, конструктивних особливостей, швидкості монтування, пластичності конструкції та її здатності видозмінитися, відповідності нормам захисту населення – все одно харківський виріб є найдешевшим на тонну ваги, на одного захищеного, на один квадратний метр », - розповів Владислав Васенко, - "Наші укриття пройшли держекпертизу, є проект і висновки експертів. Наші зупинки пройшли вибухотехнічні випробування: 152-міліметровий снаряд розривався прямо на стіні притулку, і вона не лопнула.

Жоден інший виробник не може таким похвалитися. Смішно дивитися на укриття з одним входом, а на ринку такі пропозиції є", — додав він, підкреслюючи рівень безпеки харківських зупинок-приховань. Також пояснив, що зупинки є двох видів – маленькі та великі. Перші вільно вміщують 25 осіб, їх площу 32м², а вартість 783000 грн.Другі вміщують 44 особи, площа – 45м², вартість – близько мільйона.

До кінця року у місті планується створення 25 таких установок. Точні місця побудови на даний момент назвати неможливо, у цьому питанні орієнтиром є і буде надалі – концентрація пасажирів. Адже очевидно, що метою даного проекту є безпека та збереження життів городян.