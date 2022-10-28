28.10.2022 18:11 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про змонтовані у Харкові десять зупинок-укриттів від обстрілів (фото)

Про це мер Харкова поінформував у ефірі телемарафону.



Ігор Терехов розповів про змонтовані у Харкові десять зупинок-укриттів від обстрілів (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів що у Харкові вже змонтували десять зупинок громадського транспорту, які є укриттям від обстрілів,

Він зазначив, що перші безпечні зупинки були встановлені в місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Зокрема, зупинки-укриття вже є на Північній Салтівці та вул. 23 Серпня, а зараз монтуються в районі вул. Одеської.

Також мер повідомив, що на базі таких зупинок облаштовуватимуть пункти обігріву. У разі виникнення аварійних ситуацій у системі тепло- та енергопостачання там харків'яни зможуть зігрітися та отримати гарячі напої.

Нагадаємо, для встановлення перших безпечних зупинок у Харкові визначили 25 локацій, на яких на транспорт чекає найбільша кількість людей. Всі ці зупинки будуть обладнані безкоштовним інтернетом.