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28.10.2022  18:11   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про змонтовані у Харкові десять зупинок-укриттів від обстрілів (фото)

Про це мер Харкова поінформував у ефірі телемарафону.


Ігор Терехов розповів про змонтовані у Харкові десять зупинок-укриттів від обстрілів (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів що у Харкові вже змонтували десять зупинок громадського транспорту, які є укриттям від обстрілів, 
 
Він зазначив, що перші безпечні зупинки були встановлені в місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Зокрема, зупинки-укриття вже є на Північній Салтівці та вул. 23 Серпня, а зараз монтуються в районі вул. Одеської.
 
Також мер повідомив, що на базі таких зупинок облаштовуватимуть пункти обігріву. У разі виникнення аварійних ситуацій у системі тепло- та енергопостачання там харків'яни зможуть зігрітися та отримати гарячі напої.
 
Змонтовані десять зупинок-укриттів від обстрілів у Харкові
 
Нагадаємо, для встановлення перших безпечних зупинок у Харкові визначили 25 локацій, на яких на транспорт чекає найбільша кількість людей. Всі ці зупинки будуть обладнані безкоштовним інтернетом.
 
Тэги:  игорь терехов, остановки-укрытия, харьков, агрессия россии
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