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28.10.2022  17:58   Дмитро Колонєй

У Харкові стали відомі переможці міського конкурсу (фото)

Конкурс у Харкові був присвячений Дню бабусь і дідусів.

Стали відомі переможці міського конкурсу до Дня бабусь і дідусів. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, для участі у конкурсі на краще родинне дерево, який проводився у Харкові до Дня бабусь і дідусів, надіслали понад 100 робіт. 
 
Стали відомі переможці міського конкурсу до Дня бабусь і дідусів. Новини Харкова
 
Як повідомили у , у конкурсі взяли участь не лише харків’яни, а й мешканці інших населених пунктів України. У дослідженні свого роду деякі родини дійшли навіть до 18 сторіччя. Серед надісланих робіт - генеалогічні дерева, виконані як із застосуванням комп’ютерної графіки, так і власноруч (малюнки, аплікації, квілінг).  
 
Стали відомі переможці міського конкурсу до Дня бабусь і дідусів. Новини Харкова
 
Переможцями конкурсу було визначено сім’ї Овчарових, Тріфанових та Дробишевих. 
 
Стали відомі переможці міського конкурсу до Дня бабусь і дідусів. Новини Харкова
 
28 жовтня 2022 року у День бабусь і дідусів, директор департаменту Олександр Власенко зустрівся з сім’ями-переможцями, нагородив їх почесними грамотами та вручив  подарунки.
Стали відомі переможці міського конкурсу до Дня бабусь і дідусів. Новини Харкова
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, день бабушек и дедушек, харьков
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