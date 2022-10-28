28.10.2022 17:58 Дмитро Колонєй

У Харкові стали відомі переможці міського конкурсу (фото)

Конкурс у Харкові був присвячений Дню бабусь і дідусів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, для участі у конкурсі на краще родинне дерево, який проводився у Харкові до Дня бабусь і дідусів, надіслали понад 100 робіт.

Як повідомили у , у конкурсі взяли участь не лише харків’яни, а й мешканці інших населених пунктів України. У дослідженні свого роду деякі родини дійшли навіть до 18 сторіччя. Серед надісланих робіт - генеалогічні дерева, виконані як із застосуванням комп’ютерної графіки, так і власноруч (малюнки, аплікації, квілінг).

Переможцями конкурсу було визначено сім’ї Овчарових, Тріфанових та Дробишевих.

28 жовтня 2022 року у День бабусь і дідусів, директор департаменту Олександр Власенко зустрівся з сім’ями-переможцями, нагородив їх почесними грамотами та вручив подарунки.