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28.10.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

Дороги Харківської області продовжують розчищати від наслідків окупації

В період з травня по жовтень на території Харківської області розчищено 610 км доріг.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
 
Повідомляється, що з вересня розчищено близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм. 
 
Основний фронт робіт зосереджено на трасі М-03  Київ – Харків – Довжанський. Там дорожники виконують демонтаж мостових споруд, підготовчі роботи до ямкового ремонту та ліквідацію ямковості.
Значна частина бригад дорожників працює поблизу міст Ізюм, Куп’янськ і Балаклія, а також допомагає комунальним службам у межах цих населених пунктів.
 
Окрім цього, з вересня на Харківщині відновлено проїзд на 8 мостах, ще 5 – в роботі. 
 
27 жовтня 277 дорожніх робітників продовжують працювати на ключових маршрутах області. Також до робіт було залучено 147 одиниць техніки.
 
Нагадаємо, у Куп'янську завершують роботи з підключення будинків до газопостачання.
 
Источник:   Міністерство інфраструктури України
 Тэги:  харьков, дороги
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