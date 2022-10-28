28.10.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Дороги Харківської області продовжують розчищати від наслідків окупації

В період з травня по жовтень на території Харківської області розчищено 610 км доріг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що з вересня розчищено близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.

Основний фронт робіт зосереджено на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Там дорожники виконують демонтаж мостових споруд, підготовчі роботи до ямкового ремонту та ліквідацію ямковості.

Значна частина бригад дорожників працює поблизу міст Ізюм, Куп’янськ і Балаклія, а також допомагає комунальним службам у межах цих населених пунктів.

Окрім цього, з вересня на Харківщині відновлено проїзд на 8 мостах, ще 5 – в роботі.

27 жовтня 277 дорожніх робітників продовжують працювати на ключових маршрутах області. Також до робіт було залучено 147 одиниць техніки.