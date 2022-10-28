28.10.2022 17:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові зріс пасажиропотік
Електротранспорт перевіз більше пасажирів у порівнянні з минулим періодом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що понад 5,6 млн пасажирів було перевезено у харківських трамваях та тролейбусах за 27 днів жовтня.
Так, тролейбуси перевезли 2,63 млн осіб, а трамваї - близько 3 млн. Загалом це на 600 тис. пасажирів більше, ніж було у вересні.
3,9 млн пасажирів перевіз Харківський метрополітен за 27 днів жовтня. Найбільше людей скористалися «підземкою» 25 жовтня - 174 244 особи.
Для порівняння, минулого місяця метрополітен перевіз пасажирів на один мільйон менше.
Нагадаємо, Укрзалізниця презентувала новий графік
руху поїздів харківського напрямку.
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