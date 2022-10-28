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28.10.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові зріс пасажиропотік

Електротранспорт перевіз більше пасажирів у порівнянні з минулим періодом.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що понад 5,6 млн пасажирів було перевезено у харківських трамваях та тролейбусах за 27 днів жовтня. 
 
Так, тролейбуси перевезли 2,63 млн осіб, а трамваї - близько 3 млн. Загалом це на 600 тис. пасажирів більше, ніж було у вересні.
 
3,9 млн пасажирів перевіз Харківський метрополітен за 27 днів жовтня. Найбільше людей скористалися «підземкою» 25 жовтня - 174 244 особи. 
 
Для порівняння, минулого місяця метрополітен перевіз пасажирів на один мільйон менше.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів харківського напрямку.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, транспорт
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