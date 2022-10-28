28.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів харківського напрямку

28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що Укрзалізниця анонсувала запуск поїзда №65/66 Харків – Умань, який сполучить обидва міста з Дніпром.

Готується до запуску вже найближчим часом поїзд № 111/112 Ізюм – Київ.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку:

№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про вихід на лінію багатометрових автобусів.