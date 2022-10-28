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28.10.2022  11:03   Рита Парфенова

Замахнулися на Кобзаря: як окупанти організували освітній процес під Харковом

Докази того, як окупанти намагались впровадити російську освіту на Харківщині, вилучили правоохоронці

27 жовтня у селі Глушківка Куп‘янського району у ліцеї правоохоронці вилучили російські підручники

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Так, 27 жовтня у селі Глушківка Куп‘янського району у ліцеї правоохоронці вилучили російські підручники, накази, датовані періодом окупації, а у кабінеті директора — російський прапор.

Крім того, знайдено низку агітаційних плакатів із зображенням письменників РФ різних часів. Пропаганда РФ серед російських діячів «приписала» собі і українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом «Дневник вёл на русском языке».

Також йде збір інформації щодо виявлення колаборантів, які допомагали росіянам у побудові російської освіти.

27 жовтня у селі Глушківка Куп‘янського району у ліцеї правоохоронці вилучили російські підручники 27 жовтня у селі Глушківка Куп‘янського району у ліцеї правоохоронці вилучили російські підручники

Нагадаємо, слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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