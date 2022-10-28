28.10.2022 10:47 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 55 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 326 осіб. Одужало 304 053 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3062 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 39 осіб (із них 33 - мешканці міста Харкова). 4 особи захворіли в Богодухівському, 4 - в Лозівському, 6 - в Ізюмському, 2 – в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 жовтня.