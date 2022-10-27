27.10.2022 10:25 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 72 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 271 осіб. Одужало 303 967 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3095 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 29 осіб (із них 23 - мешканці міста Харкова). 25 осіб захворіли в Богодухівському, 8 - в Лозівському, 5 - в Ізюмському, по 2 – в Куп’янському та Чугуївському, 1 - в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 жовтня.