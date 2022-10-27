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27.10.2022  10:07   Рита Парфенова

Масове поховання бійців ЗСУ знайшли під Харковом (фото)

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, передає РЕДПОСТ.

За свідченнями місцевих мешканців, у братерській могили знаходяться тіла близько 17 військовослужбовців.

«Рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання», – розповів Тимошко.

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Селяни самостійно на Великдень поставили хрести і доглядали за могилою як могли.

Поліція Харківськоі області спільно з прокуратурою Харківськоі області почала працювати на місці масового поховання українських військових.

27 жовтня через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Слідчі дії триватимуть кілька днів.

«Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи», – напевнив начальник Нацполіції.

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Братерську могилу військових ЗСУ, які загинули у квітні під час відступу, знайшли у Харківській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області ексгумували тіло 10-річної дівчинки.

 

Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  захоронение, полиция, харьков, агрессия россии
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