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27.10.2022  09:15   Рита Парфенова

Під Харковом на міні підірвався чоловік

В Харківському районі на міні підірвався 62-річний чоловік.

обережно міни

Про це в ранковому зведенні на 27 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, чоловік отримав поранення, медики оцінюють його стан середньої тяжкості.

Крім цього випадку протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

Також голова ХОВА уточнив інформацію про НП з автомобілем піротехників, який підірвався на міні в  Ізюмському районі. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина загинула, 6 – отримали поранення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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