Під Харковом на міні підірвався чоловік

В Харківському районі на міні підірвався 62-річний чоловік.
Про це в ранковому зведенні на 27 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, чоловік отримав поранення, медики оцінюють його стан середньої тяжкості.
Крім цього випадку протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.
Також голова ХОВА уточнив інформацію про НП з автомобілем піротехників, який підірвався на міні в Ізюмському районі. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина загинула, 6 – отримали поранення.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
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