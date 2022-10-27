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27.10.2022  08:49   Рита Парфенова

У Харківській області автівка піротехників наїхала на міну: один співробітник ДСНС загинув, п'ять поранено

27 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС.

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Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За словами головм ХОВА, одна людина загинула, пѕятеро отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості.

У прес-службі ДСНС повідомили, що під час виконання завдань за призначенням загинув спідробітник Луганського гарнізону Віталій Цуверкалов, старший водолаз-сапер відділення підводного розмінування групи спеціальних піротехнічних робіт.

Головне управління ДСНС України у Харківській області та вся чисельна родина рятувальників Харківщини висловлюють щирі співчуття родині загиблого сапера.

Віталій Цуверкалов, старший водолаз-сапер відділення підводного розмінування групи спеціальних піротехнічних робіт.

 

Нагадаємо, протягом доби з 26 на 27 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

Тэги:  мина, гсчс, деоккупация, харьков, изюм, агресия россии
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