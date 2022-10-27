27.10.2022 08:49 Рита Парфенова

У Харківській області автівка піротехників наїхала на міну: один співробітник ДСНС загинув, п'ять поранено

27 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За словами головм ХОВА, одна людина загинула, пѕятеро отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості.



У прес-службі ДСНС повідомили, що під час виконання завдань за призначенням загинув спідробітник Луганського гарнізону Віталій Цуверкалов, старший водолаз-сапер відділення підводного розмінування групи спеціальних піротехнічних робіт.



Головне управління ДСНС України у Харківській області та вся чисельна родина рятувальників Харківщини висловлюють щирі співчуття родині загиблого сапера.

Нагадаємо, протягом доби з 26 на 27 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.