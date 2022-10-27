27.10.2022 08:20 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину з території рф (відео)

Протягом доби з 26 на 27 жовтня ворог обстріляв щонаймні 10 населених пунктів Харківської облсті та завдав ракетного удару по місту Куп’янськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.



Крім того, ворог здійснював обстріли:



на Слобожанському напрямку обстріл вівся з території російської федерації із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця;



на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.



Нагадаємо, російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище.