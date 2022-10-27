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27.10.2022  08:09   Рита Парфенова

Харків на ранок 27 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 26 на 27 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 жовтня.

Загалом за добу з 26 по 27 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 10– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма, а також селища Коротич Харківського району  рятувальники доставили 32 т води.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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