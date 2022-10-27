Харків на ранок 27 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 26 на 27 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 жовтня.
Загалом за добу з 26 по 27 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.
Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма, а також селища Коротич Харківського району рятувальники доставили 32 т води.
Нагадаємо, 27 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
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