27.10.2022 07:30 Рита Парфенова

27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.





Минуло півтора століття з того часу, коли людство винайшло перші кошти для аудіо- та відеозапису, але вже встигло накопичити кілометри плівок, що зняли різні історичні події.



У 2005 році ЮНЕСКО встановила День аудіовізуальної спадщини, щоб привернути увагу до проблем збереження звукових записів та зображень як джерела відомостей про останні 150 років та забезпечення доступу до них для всіх зацікавлених осіб та організацій.



З метою збереження документальної спадщини ЮНЕСКО здійснює програму «Пам'ять миру». Зокрема, до неї входить створення реєстру та архівів документів аудіовізуальної спадщини, які є незамінним джерелом відомостей і відкриттів.

Також цього дня

1654 року 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.



1662 – англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.



1728 – народився Джеймс Кук, англійський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії та Гавайських островів. Закінчив своє життя на багатті як закуску до тубільного пива, за версією Володимира Висоцького. У житті все було куди прозаїчніше: на Гаваях англійці вступили в перестрілку з місцевими, Кук (ось миротворець) поліз захищати місцевих, вони прийняли його за одного з атакуючих і застрелили.



1782 – народився Ніколо Паганіні, геніальний композитор та скрипаль.



1811 – народився Ісаак Зінгер, винахідник швейної машинки, засновник фірми The Singer Manufacturing Company.



1882 – народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.



1904 – відкрився Нью-Йоркський метрополітен



1937 – перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них – цвіту української інтелігенції



1951 – вперше при лікуванні раку використано радіацію.



1952 – народився Роберто Беніньї, італійський кінорежисер і актор, найзнаменитіший фільм якого «Життя прекрасне» у 1999 році був висунутий на «Оскара» у семи номінаціях, названий найкращим іноземним фільмом, а сам Беніньї отримав статуетку за найкращу чоловічу роль.



1978 – народилася Ванесса Мей, англійська скрипалька, що одночасно випробовує свої сили як співачка.



1982 – Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.



1984 – введено в дію Байкало-Амурська магістраль (БАМ) – залізниця у Східному Сибіру та Далекому Сході. Одна із найбільших залізничних магістралей у світі.

Прикмети дня

27 жовтня вшановується пам'ять преподобної Параскеви Сербської. У народі її називали Грязнухою («На Грязнуху не буває сухо»), і вважалася вона заступницею всіх жінок. Особливо святу шанували покровителькою породіль та вагітних. Щоб не втратити її допомогу під час пологів, вагітні жінки намагалися не розчісувати волосся.



Прати на Параскеву не рекомендувалося, хоч цілком можна було шити.



А ще існувала прикмета, що той, хто сьогольня багато сміятиметься, у старості багато плакатиме.

Іменини відзначають

Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро, Параска, Сабіна.