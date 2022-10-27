27.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна раз у раз будуть відволікати домашні турботи - не тільки миттєві, а й ті, які давно накопичилися і вимагають рішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти його увагою, вимагаючи від Овна допомоги, розуміння та підтримки. Оскільки розірватися Овен не в змозі, йому доведеться розставляти пріоритети, прямо на ходу вирішуючи, яка зі справ важливіша і хто з оточуючих по-справжньому потребує її.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець матиме неймовірний дар переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати будь-кого: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана – на користь вірності, і навіть власне начальство – в тому, що Тельцю необхідно підвищити зарплату. А от у колі друзів сьогоднішня розсудливість Тельця може бути помилково названа занудством і стати мішенню для жартів!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чудовий день для того, щоб Близнюки присвятили його своїм фінансам. Несподівано в них може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконало підбити рахунок своїм доходам і витратам. Навіть якщо Близнюки раптом виявлять, що з їхнім банківським рахунком щось не так, вони зможуть виправити ситуацію, обернувши справу до своєї вигоди. Якщо ж з грошима все гаразд, Близнюки не зменшуватимуть їхню кількість – вони налаштовані економити.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має бути готовим до того, що будь-які свої рішення, ідеї чи проекти йому доведеться як слід обґрунтувати! Навколишні не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Рака чи його ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт сьогоднішнього успіху для Рака – логіка та лише логіка. Йому доведеться підготувати щось подібне до презентації, щоб пояснити крок за кроком свою думку і переконати оточуючих у правильності будь-яких своїх слів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Спостережливість і проникливість Лева можуть досягти висот, про які він не підозрював! Його інтуїція та логіка працюватимуть однаково чітко, дозволяючи Леву проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці. У результаті людям довкола може здаватися, що Лев читає їхні думки! Сам же він здатний ненароком дізнатися пару-трійку фактів про оточуючих, які вони намагалися приховати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Відносини Діви з оточуючими можуть бути вкрай заплутаними. А все через те, що про одну й ту саму людину інтуїція може говорити їй одне, а логіка та факти – зовсім інше. Щоб Діва остаточно не втратила орієнтири, їй слід прислухатися насамперед до голосу свого серця. Воно підкаже їй, хто друг, а хто лише намагається їм здаватися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть стурбовані діловими питаннями – аж до того, що якщо щось виходить з-під їхнього контролю, вони можуть сприйняти це як особисту образу! Загалом емоційна та надто гостра реакція на практичні завдання ризикує стати «візитною карткою» цього дня. Особливо якщо Терезам здасться, що оточуючі відлиняють від своїх обов'язків – вони не дозволять нікому стати гальмом на шляху їхнього прогресу!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні приходитимуть до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Скорпіон здатний надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зірки радять йому не соромитись лізти у справи людей – якщо, звичайно, його про це попросять. Альтруїзм Скорпіона буде винагороджений – можливо, навіть за цим заняттям він зустріне споріднену душу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю нізащо не варто вплутуватися в конфлікт, хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Загалом у конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий особливо. Навіть якщо Стрілець здобуде перемогу, вона зрештою виявиться уявною – переможені з часом знайдуть можливість взяти реванш. Тому зірки радять Стрільцеві грати у команді за оточуючих, а не проти них. Особливо добре йому вдасться грати захисником, а не нападником.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога будуть хвилювати питання справедливості – і його особисті, і глобальні. Образа від того, як з ним вчинили, почуття власної правоти та бажання цю правоту довести – подібні думки можуть пошматувати Козерога нерви. Втім, незважаючи на бойовий настрій, зірки категорично не радять Козерогу вплутуватися в суперечки про те, хто має рацію, а хто винен. Ця тема буде болісною і майже напевно призведе до протилежного результату.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Оточуючі перекладуть на плечі Водолія левову частину своїх проблем та турбот! Водолій готовий надати їм підтримку та допомогу, навіть посунувши задля цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Водолій піддасть безжальному аналізу їх проблеми, зовсім не шкодуючи їх почуття. Його слова будуть логічними, але нещадними. Так що, звертаючись до Водолія за порадою, подумайте, чи хочете ви справді знати всю правду? Або воно не варте того?

Риби (20 лютого – 20 березня)

Організаторські здібності Риб досягнуть величезних висот! Їхня жовта майка лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за ними. Можливо, ситуація довірить турботам Риб групу людей або вони самі візьмуть відповідальність на себе за якусь громадську справу. З будь-яким подібним заходом Риби впораються легко: вони сповнені енергії, ясно бачать мету і не проти кимось покомандувати!