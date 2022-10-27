27.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 46%. Температура повітря +9°...+8°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +9°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 5%. Щодо космічної погоди, прогноз буде сприятливий. Магнітних бур сьогодні не очікується, незважаючи на те, що до кінця доби геомагнітна активність зросте.

Народні прикмети

Сухий та вітряний день віщує посуху наступного літа, а дощова погода – до багатого врожаю.



Раніше у цей день зазвичай було сиро та брудно. Якщо було сиро і грязно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні.

Цього дня можна було зрозуміти, яким буде наступне літо. Якщо день видавався сухим та вітряним, то врожай влітку прогнозувався невеликим, а саме літо сухим.



Безліч зірок на небі віщували багатий урожай.



Похмура погода означала, що травень місяць буде холодним і не радісним.



Якщо каркали ворони, то найближчим часом могла настати відлига.