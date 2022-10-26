26.10.2022 21:56 Дмитро Колонєй

Ще один банк буде націоналізовано: стало відомо який

Про це розповіла нардеп Роксолана Підласа.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Тelegraf, народний депутат від "Слуга народу", заступник голови економічного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла про наміри держави націоналізувати ще один український банкю

Мова йде про "Альфа Банк Україна", який має російських акціонерів.

"Націоналізація буде проходити згідно із законопроєктом №8069 про особливості виводу з ринку системно важливого банку, який був прийнятий Радою 6 жовтня 2022 року. Він розроблений саме під "Альфа Банк" і передбачає його викуп акцій з боку держави за одну гривню.

Процедура така:

Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація.

Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - заявила Підласа.

На думку нардепа управляти націоналізованими російськими активами має або АРМА, або Фонд державного майна (ФДМУ).

"Наразі триває дискусія. Я вважаю, що з точки зору доброчесності - ФДМУ. І це не тільки моя думка. Бо у випадку з АРМА були випадки, коли активи потрапляли в управління осіб, близьких до тих, в кого вони були конфісковані", - підкреслила Підласа.