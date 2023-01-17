    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківський хіп-хоп гурт ТНМК презентував анімайійний блокбастер «Дивись, куди ідеш» (відео)
17.01.2023  11:21   Рита Парфенова

Харківський хіп-хоп гурт ТНМК презентував анімайійний блокбастер «Дивись, куди ідеш» (відео)

Відомий гурт з Харкова зняв анімаційний відеокліп на пісню про те, як вберегтися від нерозірваних снарядів, мін, розтяжок, гранат та інших вибухових пристроїв.


Фото з відкритих джерел



Як повідомляє РЕДПОСТ, анімаційний блокбастер про мінну безпеку гурт ТНМК випустив за підтримки Фонду Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми «Дивись під ноги!».

Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними. Яскравим доповненням до треку є анімаційний кліп у стилі аніме, створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.

«Саме Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети, – зазначають у прес-службі ДУ ДСНС України. – 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30 % від загальної площі держави потенційно забруднена та потребує проведення розмінування».

Тому дуже важливо інформувати населення про про мінну небезпеку й нагадувати про обережність у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Чим частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – тим краще.

Нагадаємо, співачка ONUKA спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine створила іншу версію треку «Vidlik» спеціально для проєкту «Мінна безпека».


Тэги:  мина, тнмк, клип, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.01 Надзвичайні події ONUKA переспівала свій відомий хіт, щоб уберегти дітей (відео) 23.12 Надзвичайні події Пішов у ліс та підірвався на міні: під Харковом постраждав чоловік 22.12 Надзвичайні події Тракторист підірвався на міні під Харковом
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 