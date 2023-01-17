17.01.2023 11:21 Рита Парфенова

Харківський хіп-хоп гурт ТНМК презентував анімайійний блокбастер «Дивись, куди ідеш» (відео)

Відомий гурт з Харкова зняв анімаційний відеокліп на пісню про те, як вберегтися від нерозірваних снарядів, мін, розтяжок, гранат та інших вибухових пристроїв.



Фото з відкритих джерел





Як повідомляє РЕДПОСТ, анімаційний блокбастер про мінну безпеку гурт ТНМК випустив за підтримки Фонду Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми «Дивись під ноги!».



Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними. Яскравим доповненням до треку є анімаційний кліп у стилі аніме, створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.



«Саме Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети, – зазначають у прес-службі ДУ ДСНС України. – 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30 % від загальної площі держави потенційно забруднена та потребує проведення розмінування».



Тому дуже важливо інформувати населення про про мінну небезпеку й нагадувати про обережність у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Чим частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – тим краще.

Нагадаємо, співачка ONUKA спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine створила іншу версію треку «Vidlik» спеціально для проєкту «Мінна безпека».



