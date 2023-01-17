Харківський хіп-хоп гурт ТНМК презентував анімайійний блокбастер «Дивись, куди ідеш» (відео)

Відомий гурт з Харкова зняв анімаційний відеокліп на пісню про те, як вберегтися від нерозірваних снарядів, мін, розтяжок, гранат та інших вибухових пристроїв.
Як повідомляє РЕДПОСТ, анімаційний блокбастер про мінну безпеку гурт ТНМК випустив за підтримки Фонду Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми «Дивись під ноги!».
Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними. Яскравим доповненням до треку є анімаційний кліп у стилі аніме, створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.
«Саме Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети, – зазначають у прес-службі ДУ ДСНС України. – 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30 % від загальної площі держави потенційно забруднена та потребує проведення розмінування».
Тому дуже важливо інформувати населення про про мінну небезпеку й нагадувати про обережність у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Чим частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – тим краще.
Нагадаємо, співачка ONUKA спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine створила іншу версію треку «Vidlik» спеціально для проєкту «Мінна безпека».
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