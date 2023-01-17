17.01.2023 11:49 Рита Парфенова

Укренерго задіяла аварійні відключення світла у Харківській області

17 січня у шости областях України діють аварійні відключення електропостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго, через перевищення лімітів споживання вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях України.



У поставщиика енергії зазначили, що значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається особливо у ранковий і вечірній піки споживання.



Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.



Нагадаємо, працівники КП «Харківські теплові мережі» вшосте запустили систему опалення міста після останнього масованого обстрілу критичної інфраструктури.



