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17.01.2023  11:49   Рита Парфенова

Укренерго задіяла аварійні відключення світла у Харківській області

17 січня у шости областях України діють аварійні відключення електропостачання.

отключение света

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго, через перевищення лімітів споживання вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях України.

У поставщиика енергії зазначили, що значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Нагадаємо, працівники КП «Харківські теплові мережі» вшосте запустили систему опалення міста після останнього масованого обстрілу критичної інфраструктури.


Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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