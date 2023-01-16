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16.01.2023  20:26   Евгений Клочко

Обстріл Харкова: тепловики вшосте запустили систему опалення міста

Працівники КП «Харківські теплові мережі» вшосте запустили систему опалення міста після останнього масованого обстрілу критичної інфраструктури.

Обстріл Харкова: тепловики вшосте запустили систему опалення міста Обстріл Харкова: тепловики вшосте запустили систему опалення міста
 
Зараз тепло подається 95% споживачів, пвідомили на підприємстві.
 
«У всіх філіях минулі вихідні були робочими, як і всі новорічні свята. Крім того, аварійні  бригади працюють у цілодобовому режимі. Фактично систему відновили ще в першу добу, але шостий пуск опалення по місту не пройшов без шкоди для магістралей. На ранок понеділка внаслідок гідроударів було зафіксовано понад 60 дефектів різного ступеня складності. Після їх усунення почався поступовий набір температури теплоносія в системі. На вечір понеділка 95% споживачів уже з теплом», - зазначили в КП «ХТМ».
 
Нагадаємо, ворог уранці 14 січня завдав ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Цілились по інфраструктурі.

Тэги:  харьков, хтс, обстрел
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