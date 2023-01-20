20.01.2023 14:41 Рита Парфенова

Новий графік погодинних відключень світла у Харкові

Із 23 січня у Харкові діятиме оновлений графік відключення електрики.



Фото з відкритих джерел

У Харкові та області з 23 по 29 січня діятиме новий графік відключення світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю Харківобленерго Марину Шевченко.



У графіку представлено 12 черг погодинного відключення абонентів від електропостачання.

Їх розклад:

1 черга: з 10:00 по 13:00;

2 черга: з 11:00 по 14:00;

3 черга: з 12:00 по 15:00;

4 черга: з 13:00 по 16:00;

5 черга: з 14:00 по 17:00;

6 черга: з 15:00 по 18:00;

7 черга: з 17:00 по 20:00;

8 черга: з 18:00 по 21:00;

9 черга: з 19:00 по 22:00;

10 черга: з 07:00 по 10:00;

11 черга: з 08:00 по 11:00;

12 черга: з 09:00 по 12:00.



Варто зазначити, що погодинні відключення світла діють за відсутності аварійних відключень та залежно від вказівок Укренерго.



Із списком вуліць, яки входять в ту чи іншу чергу нового графіка відключення світла можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що фахівці АТ «Харківобленерго» заживили останню вулицю з тих, які залишалися знеструмленими в місті Ізюм.







