Новий графік погодинних відключень світла у Харкові

Із 23 січня у Харкові діятиме оновлений графік відключення електрики.
У Харкові та області з 23 по 29 січня діятиме новий графік відключення світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю Харківобленерго Марину Шевченко.
У графіку представлено 12 черг погодинного відключення абонентів від електропостачання.
Варто зазначити, що погодинні відключення світла діють за відсутності аварійних відключень та залежно від вказівок Укренерго.
Із списком вуліць, яки входять в ту чи іншу чергу нового графіка відключення світла можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що фахівці АТ «Харківобленерго» заживили останню вулицю з тих, які залишалися знеструмленими в місті Ізюм.
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