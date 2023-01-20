20.01.2023 15:20 Рита Парфенова

У Харкові зіграють твори українських композиторів

У суботу та неділю у Харькові виступить скрипалька Богдана Півненко в дуеті з піаністкою Анной Хмарой.

Як передає РЕДПОСТ, концерти пройдуть 21 та 22 січня о 18:00, по адресу: Art Area ДК, вул. Чернишевська, 13. Вхід: донат від 200 грн.



У суботу, 21 січня, Богдана Півненко та Анна Хмара представлять програму «Дотик Янгола». У ній зібрані видатні твори сучасної української академічної музики: Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова та Левко Колодуба.



Програма недільного концерту, який пройде 22 січна, називаетс «Український модерн». Основу програми складають два основні твори камерного репертуару того часу: сонати для скрипки та фортепіано Миколи Коляди та Бориса Лятошинського.



Довідка. Богдана Півненко — Народна артистка України, завідувач кафедри скрипки, доцент Національної музичної академії України. Анна Хмара — провідний концертмейстер Національної музичної академії України, лауреатка міжнародних конкурсів. Дует Богдани Півненко та Анни Хмари брав участь у багатьох міжнародних фестивалях з концертами, програми яких обов'язково українську сучасну музику, або повністю складались з неї.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky» пройде вистава «Уфті-Туфті».







