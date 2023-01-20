20.01.2023 15:36 Дмитро Колонєй

Окупанти наступатимуть на Харківщину - воєнний експерт

На думку екс-заступника Міністра оброни Польші генерала Вальдемара Скшипчака, Росія може вдарити з боку Воронежа, Курська і Брянська, а серед цілей агресора - Харківщина.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ВBC News Україна, за словами військового експерта генерала Вальдемара Скшипчака, Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Він переконаний, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу зброєю Україні, включно з далекобійними ракетами, танками й літаками.

Вальдемар Скшипчак очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, командував сухопутними військами Польші, працював заступником міністра оборони Польщі.

На думку генерала існує ймовірність нового наземного наступу Росії з півночі наприкінці зими чи на початку весни. Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили.

"Вони проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

Як наступатимуть окупанти

Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара.

Дехто вважає, що росіяни знову підуть на Київ. Путін дійсно хотів захопити українську столицю та посадити там свого намісника. Але йому це не вдалося. В цьому сенсі він уже програв цю війну. Путін не зможе керувати українським народом. Після всього, що сталося, цей народ зненавидів Росію. Українці пережили Бучу, Ірпінь. А скільки є місць, де російські солдати вбивали українців, але про ці злочини ще не відомо?

Які області хоче захопити Путін

Як на мене, Путін вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків. Він застосував її у 2014-му, коли захопив Луганськ та Донецьк. Спроба окупувати всю країну провалилися. Далі, швидше за все, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська область. Чи вдасться йому це зробити, залежите від вас і від нас - Заходу. Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території. Ключ до перемоги України - в руках Заходу.



