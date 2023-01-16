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16.01.2023  14:41   Дмитро Колонєй

Агресор готується до війни на виснаження

Про нові плани РФ поінформували у воєнній розвідці України.

Готуються до війни на виснаження окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Юсова концепція так званої «спецоперації», полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко.
 
"Всі сили засоби противника та і загалом план так званої «СВО» – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося", – зазначив Андрій Юсов.
 
 
Довготривалої війни на виснаження у планах РФ не було, але останні місяці вже спостерігається те, що рф треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що «війна - це на довго»:
 
▫️ «Вони мобілізують всі резерви та засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін. В України ж завдання протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу, ця довга війна не потрібна», – підсумував Андрій Юсов.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про стан бойових дій у Харківській області на 16 січня.
 
 

Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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