16.01.2023 14:41 Дмитро Колонєй

Агресор готується до війни на виснаження

Про нові плани РФ поінформували у воєнній розвідці України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Юсова концепція так званої «спецоперації», полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко.

"Всі сили засоби противника та і загалом план так званої «СВО» – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося", – зазначив Андрій Юсов.

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Довготривалої війни на виснаження у планах РФ не було, але останні місяці вже спостерігається те, що рф треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що «війна - це на довго»:

▫️ «Вони мобілізують всі резерви та засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін. В України ж завдання протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу, ця довга війна не потрібна», – підсумував Андрій Юсов.



