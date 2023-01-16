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16.01.2023  08:01   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 16 січня

Протягом доби з 15 по 16 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.

Протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Стариця,
  • Гур’їв Козачок,
  • Козача Лопань,
  • Бударки,
  • Вовчанськ,
  • Стрілеча,
  • Красне Перше,
  • Огірцеве,
  • Тернова,
  • Хатнє,
  • Тополі.

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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Кислівка.

Нагадаємо, у прикордонних районах Харківщини продовжують діяти війська РФ та Білорусі.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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