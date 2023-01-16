16.01.2023 08:01 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 16 січня

Протягом доби з 15 по 16 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.

Протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Стариця,

Гур’їв Козачок,

Козача Лопань,

Бударки,

Вовчанськ,

Стрілеча,

Красне Перше,

Огірцеве,

Тернова,

Хатнє,

Тополі.

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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:

Дворічна,

Котлярівка,

Крохмальне,

Берестове,

Кислівка.

Нагадаємо, у прикордонних районах Харківщини продовжують діяти війська РФ та Білорусі.

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