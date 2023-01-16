Про стан бойових дій у Харківській області на 16 січня

Протягом доби з 15 по 16 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.
Протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Читайте також: Прогноз на 2023 рік від воєнної розвідки України
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:
Нагадаємо, у прикордонних районах Харківщини продовжують діяти війська РФ та Білорусі.
Читайте також?
Читайте також:
Комментариев: 0
Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.
Синоптки прогнозуют похмуру погоду без опадів.
16 січня відзначається Всесвітній день The Beatles.
влажность:
давление:
ветер: