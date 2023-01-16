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16.01.2023  08:19   Рита Парфенова

Чоловік та жінка загинули на пожежі у Харкові: фото

Проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.

На пожежі у 5-ти поверховому житловому будинку Харкова по пров. Зерновий загинули чоловік та жінка.

Про жахливі наслідки пожежі, яка попередньо трапилася через необережність при палінні, розповіли у прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.

Загоряння сталося близько о пів на четверту ранку 16 січня у 5-ти поверховому житловому будинку в м. Харкові по пров. Зерновий, 1А.

В одній з квартир будинку на площі 12 кв.м горіли домашні речі.

Вогонь був локалізований о 4:00 та ліквідований о 4:20.

На місті пожежі знайшли мертвих чоловіка та жінку.

Нагадаємо, 13 січня внаслідок пожежі в приватному будинку по провулку Стельмаха міста Харкова постраждав 78-річний чоловік.

На пожежі у 5-ти поверховому житловому будинку Харкова по пров. Зерновий загинули чоловік та жінка

На пожежі у 5-ти поверховому житловому будинку Харкова по пров. Зерновий загинули чоловік та жінка

На пожежі у 5-ти поверховому житловому будинку Харкова по пров. Зерновий загинули чоловік та жінка


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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