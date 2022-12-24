Від газового балону на жінці загорілася одежа

На Харківщині сталась ще одна пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа сталася близько 17:30 у селі Царедарівка Лозівської громади.
26-річна господарка намагалась за допомогою нього розтопити піч, коли раптом полум’я почало неконтрольовано виходити з балончика і на жінці загорілась одежа.
Їй вдалось самостійно загасити вогонь, проте опіки все ж отримати встигла.
Підрозділи ДСНС на місце події не викликались. Постраждала звернулась до медичного закладу самостійно.
Нагадаємо, внаслідок вибуху електричної батареї сталася пожежа у квартирі по вулиці Лермонтовській в місті Харкові.
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