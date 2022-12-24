На пожежі загинув мешканець Харківщини

Пожежа з побутової причини забрала життя мешканця м. Вовчанська.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про загоряння у квартирі на другому поверсі житлової двоповерхівки надійшло 23 грудня о 23:54.
На момент прибуття рятувальників 47-ДПРЧ у квартирі горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Неподалік вхідних дверей знаходилось тіло загиблого господаря оселі.
Рятувальники локалізували вогонь о 00:20 та повністю загасили його о 01:50.
За попередніми даними чоловік заснув з непотушеною цигаркою.
Нагадаємо, на Харківщині сталась пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика.
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