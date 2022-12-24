24.12.2022 10:25 Рита Парфенова

На пожежі загинув мешканець Харківщини

Пожежа з побутової причини забрала життя мешканця м. Вовчанська.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про загоряння у квартирі на другому поверсі житлової двоповерхівки надійшло 23 грудня о 23:54.

На момент прибуття рятувальників 47-ДПРЧ у квартирі горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Неподалік вхідних дверей знаходилось тіло загиблого господаря оселі.

Рятувальники локалізували вогонь о 00:20 та повністю загасили його о 01:50.

За попередніми даними чоловік заснув з непотушеною цигаркою.

Нагадаємо, на Харківщині сталась пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика.