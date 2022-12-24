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24.12.2022  11:02   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 34 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 793 особи. Одужало 307 965 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 560 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Найбльше захворівших проживають у Чугуївському районі – 11 осіб. У Харківському районі діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова). Сім позитивних результатів зареєстровано у Красноградському, 4 – у Лозівському, 3 – у Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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