Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 34 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 793 особи. Одужало 307 965 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 560 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Найбльше захворівших проживають у Чугуївському районі – 11 осіб. У Харківському районі діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова). Сім позитивних результатів зареєстровано у Красноградському, 4 – у Лозівському, 3 – у Куп’янському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 грудня.
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